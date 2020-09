ДЮРДЬОВ – На пондзелок 21. септембра, грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преслави храмово швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу, з початком на 10 годзин, будзе служиц наш епарх кир Георгий Джуджар, а Службу будзе провадзиц и церковни Хор „Розанов”.

