ДЮРДЬОВ – Тогорочни приєм першокласнїкох у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове будзе отримани на пондзелок, 31. авґуста на 17 годзин, у дворе школи.

Пре епидемиолоґийну ситуацию, приєм першокласнїкох ше будзе розликовац од прешлорочного по тим же нє будзе, як звичайно, орґанизована програма школярох висших класох. Учительки пречитаю мена своїх будущих школярох и упознаю ше з нїма.

Родичи и шицки присутни ше буду мушиц притримовац мирох защити.

