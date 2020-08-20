На Преображенє Господнє преславени Кирбай

ШИД – Церква и вирни вчера, 19. авґуста, на швето Преображенє Господнє преславели храмове швето Кирбай зоз шветочну Службу Божу хтору служел парох о. Михайло Режак.
У казанї о. Режак визначел подїю преображеня Христового на гори Тавор у присустве апостолох Петра, Йона и Якова и пророкох Мойсея и Илиї.
Тиж додал же тот 217. Кирбай окремни прето же нє було преосвященого владики кир Георгия Джуджара, велїх священїкох и вирних пре познати причини пандемиї вируса корона.
По традициї, после Служби Божей о. Михайло Режак пошвецел и благословел овоц.
На тогорочним Кирбаю нє отримана анї такволана вашарска часц по хторей Кирбай у Шидзе вше бул познати.