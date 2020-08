На Русинистики други уписни термин 1. и 2. септембра

НОВИ САД – Други уписни термин на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе будзе 1. и 2. септембра за школски 2020/21. рок.

На Оддзелєню єст места за трох студетох/студенткинї чийо ше школованє финансує зоз буджета, односно за дзешецерих на самофинансованю.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, рочна школарина за державянох Републики Сербиї котри ше самофинансую виноши 65 000 динари, а за студентох з иножемства 2 000 евра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох и друге.

