На „Соботовей розгварки” госци Миодраґ Миша Близанац и Зоран Буґарски

НОВИ САД – У орґанизациї Архиву Войводини, Херор Медиа Понта и Центра за розвой меншинских и локалних медийох нєшка на 10 годзин почнє стретнуце „Соботово розгварки”, у амфитеатру Архива Войводини (Жарка Василєвича 2а).

На тих стретнуцох мож чуц интересантни розгварки зоз собешеднїками котри жию у Новим Садзе и зоз свою професию лєбо закладаньом доприноша розвою того городу.

Госц на нєшкайшим стретнуцу будзе Миодраґ Миша Блоизанац, наставнїк дружтвених предметох у ШОСО „Милан Петрович”, дириґент инклузивного мишаного хора „Исон”, снователь Здруженя „Вира, любов, надїя”, Фондациї „Филипус” и истоменого едукативного салашу у Шайкашу, як и концерт майстор Ансамбла „Зоруле” и член Велького тамбурашского оркестру РТВ Зоран Буґарски Брица.

Модератор стретнуца будзе писатель, хронїчар Нового Саду и предсидатель Новосадского клубу Зоран Кнежев, а покровитель стретнуцох Управа за културу Городу Нови Сад.

