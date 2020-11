НОВИ САД – На соботу, 21. новембра, буду отримани роботнї хтори у рамикох проєкта Едукация младих – проєктне финансованє – умрежованє, хтори финансийно потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

Ношитель проєкта здруженє СОФИА. Роботнї буду отримани на 12 и 14 годзин у просторийох Каритасу у Новим Садзе, Цара Душана 8а, у прижемю.

