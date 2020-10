На соботу будзе Ноц хорох

НОВИ САД – На соботу, 31. октобра, будзе отримана Ноц хорох, а у Церкви св. апостолох Петра и Павла на 19 годзин будзе шпивац Хор „Гармония”. Задумане же на соботу наступя хори у штирох храмох, кажди у своєй церкви зоз духовнима писнями, зоз преносом наживо прейґ интернету – з нашей церкви, реформатскей, православней церкви и зоз Синаґоґи.

Ґенерална проба у Церкви св. апостолох Петра и Павла будзе нєшка на 19 годзин.

Иншак, 31. октобра дзень св. Луки, дзень Реформациї (подїї зоз XVI вику) и дзень св. Петра Цетиньского, та ше тому датуму сце дац позитивне духовне и християнске значенє.

