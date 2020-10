РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 10. октобра, з нагоди Шветового дня зменшованя ризику од природних нєпогодох, члени Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) предполадньом отримаю порядну огньогасну вежбу.

Вежба будзе отримана у Огньогасним доме, а орґанизаторе обвисцую гражданох же початок вежби будзе означени зоз уключованьом сиренох. З тей нагоди ДОД поволує и шицких зацикавених гражданох же би их пришли потримац.

Орґанизаторе ДОД Руски Керестур, Месна заєднїца Руски Керестур и Каритас.

