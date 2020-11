На соботу будзе преславени Кирбай

БЕРКАСОВО – Церква и вирни у Беркасове на соботу, 21. новембра, на швето Святого архангела Михаила преславя храмове швето Кирбай.

Шветочна кирбайска Служба Божа будзе служена з початком на 11 годзин.

