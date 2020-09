НОВИ САД – Рочни концерт Руского културного центру зоз Нового Саду будзе отримани на соботу, 19. септембра, зоз початком на 19 годзин.

Пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, шицки нащивителє концерту муша мац защитни маски, а на уходзе будзе ше мерац тїлесна температура, а буду обезпечени и средства за дезинфекцию.

