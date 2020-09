На соботу будзе Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“

ШИД – На соботу, 12. септембра, на лєтней бини у порти Лєтней владическей резиденциї з початком на 19 годзин, будзе отримани 13. по шоре Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ хтори орґанизує КПД „Дюра Киш“.

Фестивал того року будзе ревиялного характеру и наступя оркестри сербского СКУД „Святи Сава“, словацкого СКУД „Єднота“, горватского ГКУД „Шид“, шицки зоз Шиду, як и Женска жридлова шпивацка ґрупа КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу.

Наступя и домашнї, оркестер и Старша и Младша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, а шицки учашнїки буду мац 10 минути же би ше представели вокално и инструментално.

На Фестивалє буду запровадзени превентивни епидемиолоґийни мири зоз социялну дистанцу (оддалєни карсцелї), а публика муши хасновац защитни маски.

Уходнїца за Фестивал, як и каждого року, добродзечни прилог.

