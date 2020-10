На соботу будзе 59. Ружа

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 31. октобра, будзе отримани 59. Фестивал рускей култури Червена Ружа у вименєней форми, присподобеней актуалним епидемиолоґийним обставином.

Фестивал будзе отримани як ревиялни концерт на хторим буду учашнїки лєм зоз Руского Керестура, а на хторим наступя солисти, дзивоцка шпивацка ґрупа Ария и Вельки народни оркестер Дома култури. Учашнїки виведу народни композициї зоз скорейших Ружох, а програму ше будзе преношиц наживо прейґ дружтвених мрежох, як и у Велькей сали Дома култури.

Знїмок виводзачох познєйше будзе емитовани и на Ют’юб каналу и на фейсбук ґрупи Дома култури, а у Велькей сали, наступ керестурских виводзачох годни провадзиц 85 патраче, кельо допущене пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию.

Тиж, обовязне почитованє шицки предвидзених защитних мирох, насампредз ношенє маски и триманє препорученей оддалєносци, а на уходзе до сали нащивительом будзе превентивно мерана тїлесна температура.

Уходнїца за тогорочни Фестивал виноши 100 динари, а програма почнє на 19 годзин.

