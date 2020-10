На соботу буду Днї бундави у Кули

КУЛА – Наступней соботи, 17. октобра, у Кули будзе отримана уж традицийна манифестация, шеста по шоре, Днї бундави. Цала програма манифестациї будзе отримана у вельким парку прейґ драги пошти, а плановани змисти пошвецени єшенї и єшеньским плодом.

Манифестация будзе тирвац од 10 до 17 г, нащивителє годни покоштовац рижнородни специялитети з бундави, як и купиц числени єшеньски плоди, рижни ручни роботи и жимнїцу.

Орґанизаторе Здруженє любительох здравей поживи и здравого способу живота Еко Кула и Туристична орґанизация општини Кула, а под покровительством Општини Кула. Попри тим, орґанизаторе визначую же буду випочитовани шицки превентивни мири котри у складзе зоз епидемиолоґийну ситуацию.

