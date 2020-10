На соботу 16. Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Тогорочна 16. по шоре Подобова колония „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох будзе отримана на соботу, 17. октобра, и будзе тирвац тот дзень.

Очекує ше же на Колониї буду участвовац коло двацец подобово уметнїки з вецей местох, и же буду приложени пейц подобово роботи, понеже ше даєдни уметнїки одлучели мальовац з дому.

На тогорочней Колониї нє будзе отримана Дзецинска подобова колония, котра ше потераз отримовала на други дзень Колониї. Отрима ше у просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци у центре валалу од 10 годзин дополадня. Єй орґанизатор Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Того дня, у Подобовей ґалериї МЗ Ґосподїнци буду виложени роботи зоз прешлорочней, 15. Подобовей колониї и представени Каталоґ тих роботох.

Колония мала буц отримана влєце, як и каждого року, а преложена є пре нєвигодну ситуацию зоз вирусом Ковид-19.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)