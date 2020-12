На схадзки Вивершного одбору ребаланс у двох верзийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На порядней 11. схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох (ВО НСР), принєшена Одлука о вименкох финансийного плану НС за 2020. рок, а предложени два вариянти ребалансу.

До такей ситуациї ше пришло пре нєясносци чи средства у тим року з републичного буджету буду зменшани за 20 одсто як з дописом наявене у октобру, алє тото усмено демантовала нова министерка Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, Ґордана Чомич. Но, покля о тим нєт урядове сообщенє, прилапело ше и вариянту ребалансу буджету зоз зменшаньом средствох за 20 одсто и без зменшаня.

На схадзки тиж принєшена одлука о купованю другей часци хижи у Матици сербскей у Новим Садзе за шедзиско Заводу за културу войводянских Руснацох, же би ше так лєгчейше могло порушац обезпечованє срествох за адаптованє того будинку.

На схадзки прилапени и други предкладаня и думаня о кадрових пременкох цо у компетенциї НС, розправяло ше и о вимоги Рускей матки о оспособйованю просторийох за ґалерию и друге.

На схадзки ВО були присутни пецеро од седем членох, водзел ю предсидатель Одбору Желько Ковач, присутна була и секетар Совиту Таня Арва Планчак и директорка Заводу за културу Анамария Ранкович.

Шицки предкладаня зоз схадзки буду на дньовим шоре порядней схадзки Националного совиту Руснацох хтора планована за 15. децембер, а ма буц отримана у Новим Садзе.

