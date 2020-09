ПРАГА – Нєшка, у рамикох 24. медзинародного сходу славистох „Полислав 2020”, проф. др Михайло Фейса зоз Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, представи лексико-семантичне польо фарби у руским и сербским язику.

Кратки змист викладаня поставени на сайт Полислава, а професор Фейса о хроматскей терминолоґиї у руским язику будзе бешедовац онлайн нєшка на 13,40 годзин.

