На турниру СД Яша Баков у шаху, найлєпши домашнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На турниру у шаху у рамикох Спортских бавискох Яша Баков хтори отримани 4. октобра спомедзи штирох екипох найуспишнєйши були домашнї Керестурци, як у екипней катеґориї дзе перши бул СД Русин зоз 9 поенами, так и поєдинєчно дзе спомедзи дзевец змагательох найлєпши бул Мирко Афич зоз 7 поенами.

У побиднїцкей екипи, попри Афича, бавели и Янко Катрина, Михайло Венчельовски, Янко Хома и Желько Будински.

Друге место завжала екипа КУД Тарас Шевченко з Дюрдьова зоз 8 поенами, треца була екипа КПД Дюра Киш зоз Шиду хтора назберала 6,5 поени, а штварта екипа РКЦ Нови Сад зоз 0,5 поенами.

Турнир отримани у просторийох ФК Русин на Ярашу, а попри руководства Спортских бавискох, у нєпоштредней орґанизациї участвовали Михайло Венчельовски и Янко Хома. После змаганя дзекуюци спонзором орґанизатор пририхтал и полудзенок за шицких учашнїкох.

