На ФАМУС-у ше змагаю и Кристина Афич и Валентина Салаґ

СИВЕЦ – Фестивал акустичней музики ФАМУС, 36. по шоре, будзе отримани нєшка з початком на 20 годзин прейґ Ют’юб каналу 36. FAMUS 2020. (ONLINE).

На тогорочним ФАМУС-у, попри 23-ох змагательох зоз рижних державох – Сербиї, Горватскей, Болгарскей, Шпаниї, Ирскей, Шкотскей, Австриї и Америки, змагац ше буду и два дзивчата – Кристина Афич зоз Руского Керестура и Валентина Салаґ зоз Дюрдьова.

Пре епидемийну ситуацию, Фестивал будзе емитовани онлайн прейґ Ют’юб каналу 36. FAMUS (ONLINE), на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=jJgLptG1nkI&feature=youtu.be

За Кристину Афич мож гласац зоз кликом на шорне число 11, а за Валентину Салаґ число 22, на шлїдуюцим линку: https://forms.gle/XxNLHhkPkaeeQdsD8

Гласац мож такой, будзе отворене по конєц Фестивалу, а гласанє допущене лєм за єдного змагателя.

