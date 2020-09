На шоре Подобова колония и Стретнуце поетох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей схадзка Управного одобору Рускей матки и єй Редакцийного одбору глашнїка „Руснак”, 4. септембра розпатрани наиходзаци активносци тей орґанизациї, а послате и Сообщенє потримовки 200 новинаром РТВ.

Перша на шоре II Подобова колония „Еуфемия Гарди 2020” хтора будзе 12. септембра, потим шлїдзи 26. септембра V Стретнуце поетох литературних и музичних творительох Рускей матки у Руским Керестуре, a на обидвох подїйох будзе по 17 учашнїкох.

За Подобову колонию обезпечени 45 000 динари по конкурсу од Заводу за културу войводянских Руснацох, и 20 000 динари од Општини Кула на конкурсу за туризем.

На схадзки УО було бешеди и о проєкту РМ за означованє 30-рочнїци од єй снованя, хтора пада 28. децембра того року. За тото РМ конкуровала на Конкурс Одбору за културу НС за скромни средства и то за єдно число глашнїка РМ Руснак и за пририхтованє програми, за цо ше ище чека одвит.

Коло обезпечованя просториї за подобово роботи у Керестуре, УО поинформовани же у поради зоз чолнима людзми керестурскей МЗ и општини Кула предложена єдна учальня у школским будинку Замок. О тим обвисцена и Школа хтора хаснує Замок, алє отамаль ше ище вше чека одвит.

Од других активносцох месних одборох РМ на остатнєй схадзки поинформоване же у Кули на єшень будзе орґанизованє проєкция двох филмох пошвецених Руснацом.

