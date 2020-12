НВУ „Руске слово” достала Припознанє Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Як нєшка у сообщеню за явносц котре видал директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа пише, Дружтво за руски язик, литературу и културу пияток, 4. децембра, додзелєло Припознанє тей установи – За потримовку програми активносцох Дружтва.

Припознанє директорови Установи спред Дружтва за руски язик, литературу и културу додзелєли предсидателька Управного одбору Блажена Хома Цветкович и його длугорочна предсидателька Ирина Папуґа.

Припознанє НВУ „Руске слово” додзелєне на означованю 50-рочнїци од снованя, а у рамикох 30. дньох Миколи М. Кочиша, котри орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Тоти два институциї партнерски орґанизациї котри робя на заєднїцких планох и проєктох за 2021. рок, од чого будзе єдна публикация з обласци язика, пише у сообщеню.

