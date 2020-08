НВУ „Руске слово” потримало колеґох у Радио-телевизиї Войводини

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” потримує свойо колеґинї и колеґох у Радио-телевизиї Войводини, у радию и телевизиї, и проциви ше їх одпущованю – наведзене у Сообщеню директора НВУ „Руске слово” др Бориса Варґи о наявених одпущованьох у РТВ.

„Одкази новинаром, окреме младим, нє лєм вдеренє по новинарскей професиї у Републики Сербиї, алє и директне загрожованє информованя на язикох националних заєднїцох у Войводини” – пише у сообщеню.

Директор НВУ „Руске слово” нагадує же єдна з основних причинох формованя вецейязичней Радио-телевизиї Войводини – потреба информованя националних заєднїцох. Тиж так, зоз одпущованьом новинарох и угрожованьом меншинскей програми, директно ше потупює медийни закони Републики Сербиї з котрима информованє на язикох националних заєднїцох явни интерес.

Варґа дума же „за новинарох и новинарки у Радио-телевизиї Войводини треба же би ше заложели їх предпоставени, новинарски здруженя, колеґове и орґанизациї за защиту людских правох”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)