Нова „Заградка” за початок школского рока

НОВИ САД – У позарядовей ситуациї почал и нови школски рок, та у таких условийох пририхтане и двочисло (авґуст-септембер) часописа „Заградка”. Же лєтнї розпуст дзецом бул розбавени и весели, шведоча и фотоґрафиї на насловним боку, дзе браца Иван и Андрей зоз Нового Саду уживаю у природи.

И вредни сотруднїки зоз Коцура, Вербасу и Руского Керестура посилали фотоґрафиї и вистки зоз одпочивку, та виполнєли цали 2., 22. и 26. бок.

Привитну писню першокласнїком написала поетеса Весна Алексич, а нову приповедку о одходу ластовкох читачом подаровала писателька Ксения Варґа.

У рубрики „Облачок до швета” представена кнїжка „Суперзагадки” Душана Радака, а весели приповедки и писнї написали Златка Чижмар, Кристина Шепински и Владимир Югик. Зоз шветовей литератури вибрали зме виривок зоз кнїжки облюбеней при малих читачох ширцом швета „Пипи Длуга Ботоша”.

Єдна часц писньох о фарбох и родзинох хтори написани у Роботньох НВУ „Руске слово” у рамикох проєкта Едукация руских писательох за дзеци, виполнєла 10. и 11. бок.

Додаток за наймладших „Мала заградка” на штирох бокох, окрем рисункох дзецох зоз Руского Керестура, Нового Саду и Дюрдьова, приноши и мали квиз и кратку приповедку Оксани Мудри Недич.

На двох бокох обявени школярски писмени состави наградзени у маю на Смотри славянскей писменосци у Тителю.

У рубрики „Школяре авторе” шицки состави и малюнки остали од прешлого школского року, та поволуєме учительки и наставнїци най надпомню школяром посилац нови роботи за октоберске число часописа, же би нам боки нє остали празни.

Перше число „Заградки” шицким предплатнїком дарує и розпорядок годзинох хтори направела наша сотруднїца Нела Таталович, читачом позната по Забавних бокох – лавиринтох, скривацих сликох и других интересантних прилогох.

