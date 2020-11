Нова кнїжка: Поетски и шветлосни записи Дюри Папгаргая и Михайла Лїкара

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла ище єдна нова двоязична кнїжка: поетски и шветлосни записи Дюри Папгаргая и Михайла Лїкара з назву „Шлїди у преходносци”.

У кнїжки вибрани стихи нашого поети, писателя и режисера Дюри Папгаргая по руски и по сербски, а илустровани су з тематскима фотоґрафиями др Михайла Лїкара.

Видаватель Задруґа медийних творительох „Медиякулт” и Дружтво новинарох Войводини, за видавателя одвитує Младен Булут, стихи Дюри Папгаргая вибрала мр Гелена Медєши, одвичательна редакторка Ирина Гарди Ковачевич, хтора написала и Уводне слово, Послеслово дала Єлена Перкович, фотоґрафиї вибрала Олґа Карлаварис, а рецензию подписал мр Славомир Олеяр.

Кнїжка будзе представена у рамикох Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

