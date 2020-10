Нови препоруки општинского Штабу

ВЕРБАС – Штаб за позарядово ситуациї општини Вербас принєсол даскельо нови одлуки пре защиту од епидемиї коронавируса.

Нови одлуки ше одноша на роботу погосцительних обєктох хторим допущене роботу предлужиц до 23 годзин, а доставним службом до полноци. У тих обєктох муши ше почитовац препочуене число особох так же би єдни од других були оддалєни найменєй 1,5 метери, цо ше нє одноши на членох истей фамелиї. Погосцительни обєкти муша буц порядно дезинфиковани, а муша обезпечиц и потребни защитни и дезинфекцийни средства за занятих и госцох. Тоти препоруки будзе контроловац Оддзелєнє за инспекцийни роботи Општинскей управи Вербас.

Штаб принєсол и одлуку же би хасновательом Ґеронтолоґийного центру у Вербаше були допущени нащиви наймилши по строго предписаних инструкцийох компетентного министерства.

И далєй забранєне отримованє манифестацийох на подручу општини Вербас.

