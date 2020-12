Нови Сад од 1. януара забранює хаснованє пластичних мещкох

НОВИ САД – Новосадянох од януара чека применьованє одлуки котра усвоєна у октобру 2019. року, а дефинує забрану хаснованя пластичних мещкох. Одлука прилапена на ґрейс период на єден рок и зоз дефиницию же забрана ступи на моц 1. януара 2021. року, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Зоз одлуку ше забранює хаснованє пластичних мещкох – окрем тих котри ше можу сами розпаднуц и то у шицких предавальньох, и на пияцох. То значи же ше забранюю мещки котри ше од 2018. року наплацовали по фалату. Одлука ше нє одноши на амбалажни материял котри наменєни за специфични продукт.

Инспекция будзе контроловац применьованє тей уредби, а пенєжна кара 150.000 динари за правни особи, алє и одвичательни особи зоз 25.000 динари кед буду влапени же пластични мещки хасную за випоручованє продуктох по места дзе ше предаваю.

За физични особи кара будзе 25.000 динари, а за тих котри випоручую продукти на место предаваня 75.000 динари.

Шицко тото ше роби же би ше унапредзело защиту животного штредку, бо пластични мещки поставаю комунални одпад и длуго им треба же би ше розпадли.

Пред тим Покраїнска влада прилапела и Декларацию о защити животного штредку, у котрей дала препорученє локалним самоуправом же би зоз своїма актами забранєли хаснованє пластичних мещкох.

Попри Нового Саду, забрану хаснованя пластичних мещкох од 1. януара требали би запровадзиц и Сримски Карловци.

