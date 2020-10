Нови Сад по конєц рока достава бисту українского поети

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич стреду у Городскей хижи приял його екселенцию Олександра Александровича, амбасадора України у Републики Сербиї, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

На стретнуцу бешедоване о приятельстве України и Сербиї и двох братских славянских народох, як и о значеню його преглїбйованя на локалним уровню. Наглашели же єст вельо обласци у хторих Амбасада и Город можу сотрудзовац, першенствено у обласци култури, а у складзе зоз терашню ситуацию у швеце хтори ше зочує зоз пандемию.

Собешеднїки ше оглядли на потерашнє сотруднїцтво Нового Саду зоз городом Львовом, хторе длуге вецей як два децениї, а хторе будзе коруноване зоз дзвиганьом памятнїка у Новим Садзе українскому поетови, малярови и борцови за шлєбоду славянских народох Тарасови Швеченкови. Биста дарунок Городу Львова гражданом Нового Саду и робота є познатого українского скулптора, а будзе поставена по конєц рока.

Амбасадор Олександар Александрович виказал задовольство пре преглїбйованє сотруднїцтва и здогаднул же українски Львов ма два улїци чийо мена указую на традицию пестованя добрих одношеньох двох жемох, а то Сербска улїца и Улїца Вука Караджича.

