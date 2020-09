Нови школски рок и у дзецинских заградкох вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Од нєшка, 1. септембра, и Предшколска установа „Бошко Буха” предлужує свою воспитно-образовну роботу у шицких 12 обєктох у општини Вербас, почитуюци мири и препоруки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою. Єден з тих обєктох и „Герлїчка” у Коцуре.

Як сообщене зоз ПУ „Бошко Буха”, провадзаци предписани мири Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою дзе наведзене же лєм дзеци чийо обидвойо родичи заняти можу ходзиц до предшколскей установи, окончена ревизия уписаних дзецох и виказане обєктивне число дзецох котри би требали ходзиц до предшколскей установи. Число дзецох розпоредзени по обєктох, ґрупох, уключуюци и число воспитачох котри з нїма буду робиц вкупно виноши 1.050.

