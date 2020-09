НОВЕ ОРАХОВО – Руснаци з Нового Орахова за пияток, 18. септембра, рихтаю Шветочни концерт з нагоди означованя 20 рокох роботи Тамбурового оркестру КУД „Петро Кузмякˮ з Нового Орахова и означованє 74 рокох од приселєня Руснацох до того валалу.

Концерт ше отрима у Доме култури на 19,30 годзин, а поволани шицки тоти цо любя руску тамбурову музику, руски фолклор и рецитацию. На концерту, окрем домашнього Дружтва, буду участвовац и нашо куд-а зоз Вербасу и Коцура, и мадярске дружтво зоз Торньошу.

