Новоораховчанє преславeли два ювилеї

НОВЕ ОРАХОВО – Шветочни концерт з нагоди 20 рокох роботи Тамбурового оркестра КУД „Петро Кузмякˮ и означованя 74 рокох од приселєня Руснацох до того валалу отримани пияток у Доме култури у Новим Орахове. Почитуюци шицки мири хтори предвидзує защита од коронавируса, сала Дома култури була полна.

Пред концертом ораховски парох о. Владислав Рац одслужел Службу Божу у грекокатолїцкей церкви, так як то вше и було пред отримованьом манифестациї пошвеценей присельованю Руснацох до того валалу. Пре позарядови стан Ораховчанє нє могли означиц 13. май зоз уж традицийним концертом, та окрем означованя ювилею Тамбурового оркестра, вчера отримана и преслава 74 рокох приселєня.

Концерт у Доме култури, зоз привитнима словами отворели Олена Папуґа, републична посланїца, о. Владислав Рац и Владимир Маґоч.

Ораховски тамбураше, хторим бул пошвецени тот вечар, зоз добрим вибором писньох, грали и шпивали за душу, публика з нїма шпивала цали вечар. На самим початку Тамбурови оркестер мал 10 членох – Михайло Еделински, Ярослав Провчи, Жолт Надь (нєшка жию у иножемстве), и терашнї члени – Ґоран Еделински, Борис Маґоч, Владимир Маґоч, Золтан Дудаш, Любо Рац, Славко Джуджар, Золтан Чабаи и Душко Шпрох.

На концерту танцовали и ораховски фолклораше КУД „Петро Кузмякˮ, рецитовали школяре цо уча по руски, а госци були тамбураше зоз Чантавиру, Вербасу и Коцура.

