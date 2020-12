Новорочна програма РТВ „Приятелє навше”

НОВИ САД – Новорочна програма Радио-телевизиї Войводини позберала визначни мена домашнєй уметнїцкей сцени и през даскельо жанровски розлични програмски сеґменти су обєдинєни до централней новорочней емисиї „Занавше приятелє”.

Шветочна програма почнє зоз наступом Бели Маврака зоз провадзеньом Велького тамбурового оркестра РТВ-а, а на репертоару попри популарних тамбурових писньох на сербским язику буду и писнї на язикох националних заєднїцох у Войводини. У другей часци програми, под назву „Обробки обробкох” наступи кантавтор Бранимир Росич, хтори виведзе обробки найвекших шветових рок-гитох.

На другей програми РТВ-а будзе емитована музична емисия хтора обєдинї шицки редакциї на язикох националних меншинох, та ше учую шпиванки на мадярским, словацким, руским, румунским, ромским и на других язикох.

Пред Новим роком, путуюци през Нови Сад до нового будинку на Мишелуку, патрачох буду водзиц познати особи РТВ-а. Од 23 годзин наступя оперска дива Любица Вранеш и перши глас беоґрадскей опери Драґолюб Баїч.

