Нєвихасновани вецей нагоди за ґол

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 3. колу Окружней кадетскей лиґи, хторе одбавене всоботу, 5. септембра на домашнїм терену, кадети ФК „Русин” поражени од кадетох ФК „Текстилац” зоз Оджаку, з резултатом 3:1 (0:1).

Перши ґол на змаганю, зоз шлєбодного бица зоз коло 30 метерох, дал Русиновец Стричко Желько, а за госцох, и попри тим же мали вецей нагоди за ґол, перши полчас прешол безуспишно.

У другим полчасу госци почали нападац, та пре нєодлучне реаґованє после корнерох млади Русиновци достали три ґоли. После першого корнера фодбалере Русину нє вибили лабду на час, цо вихасновали процивнїки и лабду „уґурали” до мрежи. После другого корнера, Русиновци ознова нєсхопно одреаґовали на виволаня процивнїкох, та судия запискал пенал за госцох, и ту ше резултат обрацел на 2꞉1 за „Текстилац”. Русиново кадети ше потим пробовали розбавиц, Надь мал нагоду за ґол зоз главу, потим Бики зоз бицом од коло 16 метерох, а на концу и Тома зоз шлєбодним бицом хторе закончело поверх ґола. Зоз тима трома нагодами могло присц до виєдначеня, медзитим нагоди, нажаль, остали нєвихасновани. На концу, у остатнєй минути судия запискани ище єден пенал за госцох и хлапци з Оджаку дали и треци ґол.

За Русин бавели – Чордаш, Драґутинович, Няради, Иличич М., Бики, Стричко, Чонка, Бодянец, Тома, Иличич Л., Чордаш, Зорич, Ковачевич, Надь, Джуджар, а пре приватни обовязки змаганє препущели Попов и Дудаш, чийо ше одсуства чувствовали на терену понеже пре калїченє єдного бавяча Русиновци нє мали нїяку замену.

У шлїдуюцим 4. колє, кадетох Русину чека змаганє процив моцного клубу зоз Бачкого Петровцу, хтори селектовани зоз озбильнима бавячами з вецей околних местох тей општини, а нє маю анї зазначени пораженя.

Змаганє ше отрима на соботу 12. септембра на Ярашу з початком на 17 годзин.

