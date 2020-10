Нєзвичайна драга од ираку по руски валал

Под час пандемиї вирусу корона, до Керестура пришол нови дохтор. Млади, сцерпезлїви, любезни – таки яки дохторе и треба же би були, а нєзвичайни. Перше цо ”згуркло” у валалє же дохтор зоз Враня, потим же є з Ираку. Людзе були збунєти, бо дохтор по сербски барз крашнє приповеда. А якош нєзґоднє, кед пойдзеце до дохтора и маце зравствени проблеми, випитовац ше дохторови цо є, хто є и одкаль є.

Приповедка почина од оца керестурского дохтора Аднана, Абдула Рахмана, хтори о своїм приходу зоз Баґдаду до Сербиї толкуєː

– Кед сом першираз, 1979. року пришол з Ираку до Югославиї, Тито ище жил. Иншак, презвиско моєй фамелиї Ел Сараф, так ше у нас водзи лєм у матичних кнїжкох. У пасошу и особних документох у нас ше место презвиска пише мено оца, дїда, прадїда… Та, так и мнє написане прадїдово мено – Хасан, и то хаснуєм як презвиско. Требал сом студирац на универзитету Брайтон у Лондону, и уж сом там бул прияти, аж сом мал и квартель, алє сом родзини, хлапцови котри студирал у Югославиї принєсол пенєжи од родичох. Обачел сом же ту менталитети подобни, так повесц, исти як у нас, та сом ришел и остац. Ниш сом вибрал, бо ме здогадовал на Ирак, и способ як ше жиє, а и людзе подобни. Прето сом ше уписал и закончел факултет и постал инжинєр защити на роботи. Супруга студирала право, були зме вєдно у дружтве, и так зме ше упознали, залюбели – приповеда Рахман.

Даниєла Йованович, Рахманова супруга, зоз Враня, болгарского походзеня. Кед ше одала нє меняла свойо презвиско, у Ираку иншаки обичай як у нас…

– Дружтвовали зме вєдно, було нам вєдно приємно и, як цо знаме, любов нє зна за гранїци… Рахман бул красни чловек, шорови, щири и добри, и мнє то барз значело. Нашла сом свойо щесце. Наша любов почала 1982. року, а нєшка маме и тройо дзециː Аднана, котри народзени 1988. року, Лину народзену 1992. року, котра закончела стоматолоґию и сина Еймена, народзеного 2002. року, котри тераз у технїчней школи вибрал програмованє.

Праве тот найстарши, Аднан и керестурски дохтор.

Кед Аднанови було шейсц и пол мешаци, млада фамелия пошла назад до Ираку. Бул 12. октобер. О шейсц роки ше з Ираку врацели до Сербиї. Аднан бул дзецко и нє вельо того ше здогадує, алє памета же вельо розлики нє було.

– У Баґдаду зме жили вєдно, скоро цала фамелия – дїдо и баба, мац оцец шестра и я, вец бачи зоз супругу и двоїма дзецми, ище єден бачи котри теди бул студент. Друга родзини жила два хижи далєй од нашей, як и моя нина зоз єй фамелию. У хижи каждодньово було коло двацецеро людзох.

Мац го ище у Ираку научела же би писал и кирилку и латинку. З мацеру бешедовал по сербски, а оцова фамелия бешедовала з нїм по арабски. Научел обидва язики, а кед у Враню почал ходзиц до школи, шицки ше чудовали же є „странєц”, а зна так добре бешедовац и читац и писац по сербски. Любел Аднан кед дакому могол помогнуц, а вец видзел же у медицини годзен найбаржей розвиц гуманосц… На Медицински факултет ше уписал у Нишу, дзе студирали и його родичи. Тоти шейсц роки му наисце остали у окремним здогадованю.

РОБОТА У КАРИТАСУ

После студираня штири и пол рока робел у Каритасу, за Беоґрадске надвладчество на проєкту Помоц миґрантом. Кед закончел факултет, глєдал роботу, скоро рок конкуровал на конкруси, алє роботи нє було. То бул початок приходу миґрантох на нашо простори. З оглядом на тото же бул дохтор, а знал добре и по анґлийски и арабски, мацеров приятель му помогнул же би почал робиц.

Каритас Беоґрадского надвладичества була єдна з перших орґанизацийох котра там почала робиц. У кампу Аднан робел як лїкар на терену, окончовал швидки препатрунки, трияжу и провадзенє до локалних амбулантох, або по потреби и прекладал. После того ше отворел камп у Буяновцу, Враню, та робел и у других кампох. Попри тим же робел як лїкар, бул и прекладатель, та тримал годзини. Камп бул добре орґанизовани…

ДИНОВА ПРИПОВЕДКА

Зоз Дину, його колеґиню котра робела у кампу як прекладателька, повинчали ше того року у фебруару и почали плановац будучносц. Пошвидко почал позарядови стан пре Ковид-19.

– У Беоґрадзе, дзе моя супруга робела, мой проєкт закончени, нє мож було нїґдзе пойсц, и я почал глєдац роботу. Кед мири дакус попущели, пошли зме до моїх. Я у медзичаше провадзел конкурси, и дзень пред одходом послал сом прейґ пошти прияву за конкурс Дома здравя Кула, за роботне место у Доме здравя у Сивцу и Керестуре. Пошли зме до Враня, и о пар днї ми забренкал телефон. Явел ше директор Дома здравя и опитал ше ми чи сом заинтересовани присц робиц. Кратко зме побешедовали и практично ми гварел же можем почац глєдац квартель. Нашли зме го у Червинки. Єдна колеґиня и я почали робиц у Кули, а директор одлучел же би я прешол до Керестура. Такой ми гварел же место красне, людзе добри и шорови, провадза процедуру, почитую лїкара – приповеда Аднан.

Перши мешац млади дохтор путовал на роботу. И супруга и вон були одушевени зоз колективом, людзми на роботи, зоз тим як их прилапели… Нашли хижу у Керестуре, а валал ше им попачел.

Коренї Блїзкого востоку нє ма лєм Аднан Хасан. Дина (Deena), його супруга, тиж отамаль, бо єй оцец єй зоз Сириї, а мац зоз Сербиї, народзена є у Ужицу…

– Одросла сом у Зєдинєних Арабских Емиратох, були зме и ту у Беоґрадзе, и там. Кед сом ше врацела до Сербиї 2016, року закончела сом ґрафични дизайн и даскельо курси. У Прешеву сом стретла Аднана. Видзела сом же Аднан окремни, кажде бул одушевени зоз нїм. О три роки ме поволал до Враня же би сом прошла до нащиви. Такой зме започали озбильну вязу и шицко ишло спонтано.

Побрали зме ше на швето Стретениє. Бул прекрасни цепли и слунечни дзень. Свадзба нє була велька, шицки ше крашнє забавяли – приповеда Дина и предлужує…

– Аднаново родичи то мойо други родичи. Ми обидвойо з мишаних маженствох и розумиме єдно друге.

Кед Аднан пришол робиц до Кули, жили у Червинки. У Керестуре ше и Дини барз попачело. Приємно ю нєсподизвало кед видзела же осемдзешатрочна жена гонї бициґлу! У Беоґрадзе таке нє видзела. Людзе мирни, приємни, природа, гвари, барз красна, у валалє шицко блїзко. Барз єй було мило як ше и супругово колеґове анґажовали же би им нашли квартель у Керестуре. Цали валал им помагал у тим намиреню и о тидзень уж мали обезпечени квартель. Мали зме щесца же зме их нащивели кед Аднанова фамелия була у Керестуре. Медзи нїма тирва злога и порозуменє, а окреме почитованє єдних ґу другим. Видно то у каждим слове и каждим руху шицких у фамелиї керестурского нового дохтора.

КАМП ЛЮБОВИ

У кампу, попри шицкей биди котру видзел и дожил, Аднан упознал и свою терашную супругу. – Моя супруга Дина, иншак народзена у Емиратох 1992. року, робела у тим кампу як прекладателька за АДРУ. Там зме ше упознали, и почали дружиц. Пришла до Беоґраду и од шицких кампох ю послали праве до Прешева. Нє могли зме ше нє стретнуц. Упознали зме ше, вона ше ми такой попачела и шицко сом пробовал же бим єй ”украднул” шерцо… Любов вшадзи, без огляду на место и условия у хторих ше чловек найдзе – щири млади дохтор.

ЖИВОТ СПАКОВАНИ ДО ТОРБОХ

– Кед придзе тота габа людзох, и кед нам з Македниї явя же рушел гайзибан зоз вибеженцами и сцигує до нас о годзину, ви видзице огромну рику людзох. То страшне. Фамелиї буквално цали живот спаковали до торбох, мещкох и цагаю их. Людзе покалїчени, подарти, зоз дзецми, старима, нєрухоми, инвалиди. То були фамелиї котри мали и богатство и фирми и пенєж, а у єдним моменту шицко охабели и ратовали голи живот. Теди похопюєце яке може буц людске зло. Єст людзох котри як кед би нє мали шерцо – то нє фраза. Кед же дахто таких людзох вихасновює, вец ше запитаце же кадзи идзе тот швет – роздумує Аднан.

