Нєзвичайна кнїжка за дзеци

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” тих дньох обявела єдну барз интересантну кнїжку за дзеци. Слово о кнїжки „Страшидла, нє зашмеюйце ме”, авторки Даниели Тамаш.

– Тота кнїжка ясно дефинує и описує страхи хтори ше, як цошка цо звичайне зявюю у предшколским возросту и виволуюци су як за дзецко, так и за його родичох. Кнїжка, попри тим, дава точни и ефикасни способи превозиходзеня тих страхох на уровню дзецка, родичох и їх кооперациї. Хасновитосц тей кнїжки нє лєм у директним вплївованю на розвиванє механїзмох зочованя зоз стресом и страхами, алє и у тим же вона дотика вецей рижни розвойно важни домени: афективну вязаносц, визуомоторну координацию, коґнитивни розвой, емоцийни розвой, социялни розвой…, гутори у рецензиї др Нина Бркич Йованович.

Даниела Тамаш народзена у Коцуре, Дефектолоґийни факултет, напрям лоґопедия закончела у Беоґрадзе, дзе и докторовала 2015. року. Занята є у Школи за основне и стреднє образованє „Милан Петрович” зоз домом школярох у Новим Садзе, а на Катедри за специялну едукацию и регабилитацию Медицинского факултета Универзитета у Новим Садзе роби од 2013. року. У рускей култури є позната як поетеса, малярка и глумица. Обявела кнїжку писньох „Чловек з писку” 2008. року у „Руским слове”.

Кнїжки мож купиц за 300 динари (на попусту за 210 динари) у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

