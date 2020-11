Нєспортске бависко домашнїх

МЛАДЕНОВО – Фодбалере Русину 15. коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор одбавели внєдзелю, 8. новембра, у Младенову, дзе страцели зоз резултатом 2:0 (1:0) од домашнєй екипи „Будучносц”.

На нєдзельовим змаганю, фодбалере Русина, у правей хлопскей борби, нє мали нагоди процив „твардей” домашнєй екипи. Од самого початку домашнї бавели оштро и безкомпромисно на шицких часцох терена. Без огляду на тото же домашнї достали аж три жовти картони, шицки три пре нєспортске справованє, то их нє зопарло же би нє бавели так грубо и на гранїци нєспортского. Же би ситуация на терену була ище проблематичнєйша, Русинов бавяч, Филип Вуйович, перше пре пригварку достал жовти картон, же би на концу першого полчасу, пре оштри старт, заробел и други жовти картон, а потим автоматски достал и червени картон. Так, цали други полчас фодбалере Русину одбавели без єдного бавяча, цо госци мудро вихасновали, та зоз другим ґолом у 88. минути, резултатски, змаганє було закончене.

Русин бавел у составе – Калинич, Саянкович, Голик, Кочиш, Вуйович В., Бранкович (Будински), Вуйович Ф., Дюканович, Кулич (Виславски), Рац, Даноєвич.

На нєдзелю, 15. новембра, у предостатнїм колу у єшеньскей часци першенства, Русин дочека екипу „Полет” зоз Каравукова, та остатнє першенствене змаганє на домашнїм терену, того року, почнє на 13 годзин.

