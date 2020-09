ЖАБЕЛЬ – Нєшка, 24. септембра, у дворе библиотеки „Велько Петрович“ у Жаблю, будзе безплатне преподаванє о тим прецо важна перша мамоґрафия и о важносци превентивного препатрунку.

Преподаванє з початком на 10 годзин будзе водзиц помоцнїца покраїнского секретара за здравство др Снежана Боянич.

На преподаванє поволани шицки заинтересовани жени старши од штерацец роки.

