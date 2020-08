ВЕРБАС – Предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац за нєшка зволал конститутивну схадзку Скупштини општини Вербас, котра почнє на 10 годзин.

На схадзки будзе вибрана Комисия за потвердзованє мандатох одборнїком, Верификацийна комисия, як и предсидатель скупштини, його заменїк и секретар.

На дньовим шоре виберанє и других орґанох чия робота нєобходна за законїте функционованє СО Вербас.

Як преноша медиї, нєшка буду конституовани локални парламенти у велїх местох у Сербиї.

