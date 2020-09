РУСКИ КЕРЕСУР – Духовне друженє наволане „Позитивна минута” за старших будзе нєшка на 19 годзин у парохийним Каритасу зоз почитованьом предписаних здравствених мирох.

Стретнуце интерактивне, треба вжац и дацо за призначованє, а пририхтує го шестра Служебнїца Михаила Воротняк. На тот завод будзе на тему „Молитва шерца”.

