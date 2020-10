НОВИ САД – Дзешата порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох будзе отримана нєшка на 11 годзин у Заводзе за културу войводянских Руснацох.

На схадзки буду розподзелєни средства по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у 2020. року понеже ше члени Одбору за културу на два заводи (25. и 28. септембра) нє зишли, та кворум за приношенє тей одлуки нє бул можлїви.

