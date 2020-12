ШИД – Нєшка буду подзелєни вкупно 3.170 новорочни пакецики дзецом по 10 роки живота, од 11 по 13 годзин, хтори обезпечела локална самоуправа,.

Предшколским и школским дзецом пакецики буду уручовани у дзецинских заградкох и школох, а другим дзецом у своїх месних заєднїцох.

