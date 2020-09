ВЕРБАС/КУЛА – Дводньову манифестацию „ЛАҐ днї” у Вербаше и Кули вєдно орґанизую туристични орґанизациї општинох Вербас и Кула, у сотруднїцтве зоз Локалну акцийну ґрупу (ЛАҐ).

Манифестация будзе отримана нєшка у Вербаше на Площи Николи Пашича, а наютре у Кули на площи опрез Пошти.

Обидва днї, од 8 по 18 годзин, члени ЛАҐ-у представя заинтересованим свойо продукти.

