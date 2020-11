Нєшка и ютре Европска конференция пошвецена меншинским и локалним медийом

НОВИ САД – У Културней станїци Свилара у Новим Садзе нєшка и наютре будзе отримана Европска конференция пошвецена меншинским и локалним медийом. З нагоди тей конференциї, штвартей по шоре, отримана конференция за новинарох.

Спред орґанизатора конференциї, Герор Медиа Понта, бешедовала Наташа Герор и наглашела важносц сучасней копродукциї розличних медийских форматох, а єдна з темох буду и вирски медиї, ТВ и радийска продукция, подкасти и стриминґ.

Конференцию годно провадзиц прейґ интернет каналох Герор Медия Понта на фейсбуку, сайту и Ют’юбу.

Орґанизованє конференциї помогли и други меншински медийни хижи – Мадяр Со, Хрватска риєч, Сторителер и други.

