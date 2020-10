БАЧИНЦИ – Нєшка, на швето Святого апостола и євангелисти Луки, церква и вирни преславя храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску Службу Божу, хтора почнє на 10 годзин, будзе предводзиц протоєрей ставрофор о. Юлиян Рац, парох з Нового Саду, у сослуженю домашнього пароха о. Дарка Раца и священїкох хтори приду на Кирбай.

Буду запровадзени епидемиолоґийни мири осторожносци зоз пирсканьом рукох з дезинфекцийним средством, а вирни годни достац у церкви и защитни маски.

