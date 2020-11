Нєшка Кирбай у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох нєшка, на швето Михаїла, вирни преславя Храмовне швето – Кирбай.

Кирбайска Служба Божа почнє на 11 годзин, а домашнї священїк о. Михаил Холошняй планує уживо преношиц Службу на власним Фейсбук профилу.

У Ґосподїнцох вирни з членами Церковного одбору каждого року за Кирбай у своїм парохиялним доме орґанизую друженє и святочну програму як цо вистава, концерт, промоция и подобне, медзитим того року пре нєзавидну епидемиолоґийну ситуацию з Ковидом-19, алє и пре мири котри ше муша запровадзовац, нє орґанизована нїяка подїя.

