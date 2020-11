НОВИ САД – Нєшка, 14. новембра, у просторийох Руского културного центру (Йована Суботича 8), з початком на 20 годзин, будзе виведзени мултимедиялни перформанс „Забава” по тексту Славомира Мрожека, а у адаптациї и режиї Звонимира Павловича.

У мултимедиялним перформансу участвую: Славко Винаї, Мирон Джуня, Наташа Макаї Мудрох, Марина Хома, Иван Лїкар и РУТЕН ТРЕШ ОРКЕСТРА.

