РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне друженє з меном „Позитивна минута”, хторе пририхтує ш. служебнїца Михаила Воротняк, будзе отримане нєшка у просторийох Каритасу на 19 годзин.

Понеже почина мешац октобер хтори у нашей Церкви пошвецени молитви Пацеркох одн. Ружанцу, а 1. октобра и нєзаповедане швето Покрови Богородици, „Позитивна минута” будзе пошвецена тим темом.

Треба надпомнуц же то остатнє таке духовне друженє у тим циклусу.

