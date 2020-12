Нєшка почина Крачунска дзевятнїца

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, хтора швета означує по григориянским календаре, од нєшка по Вилїю, 23. децембра, почина побожносц Крачунска дзевятнїца.

Понеже по швето Крачун остава ище дзевец днї, Церква у тим чаше и през Крачунску дзевятнїцу помага вирним цо лєпше ше духовно пририхтац за означованє того найрадоснєйшого швета – народзеня Исуса Христа.

Дзевятнїцу ше будзе модлїц у Катедралней церкви, кажди вечар по Служби Божей, хтора на 17 годзин.

Дзевятнїца ше будзе кажди вечар преношиц и на ФБ боку Катедрали, алє парох поволал вирних цо можу, же би заш лєм приходзели и до церкви.

