Нєшка почина предаванє ядловцох з кореньом

НОВИ САД – ЯКП Городске желєнїдло Нови Сад и того року будзе предавац новорочни древка починаюци од нєшка, 14. децембра.

Ядловци и други древка годно купиц на вецей местох: у шедзиску Подприємства Темеринска драга бб, кажди дзень од 7 по 15 годзин; у квецарнї Нарцис, Булевар Михайла Пупина 11, од пондзелку по соботу од 7,30 по 20,30 годзин; на площи опрез СПЕНСА кажди дзень од 9 по 17 годзин и на Булевару Слободана Йовановича (опрез православней церкви), кажди дзень од 9 по 17 годзин.

Ядловци з кореньом, у зависносци од висини, коштаю од 1.600 по 2.500 динари, пише на сайту того Подприємства.

