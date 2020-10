Нєшка почина 52. Драмски мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у Руским Керестуре почина 52. Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядїˮ, а пре познату епидемиолоґийну ситуацию будзе тирвац по 18. октобер.

Тогорочни Мемориял будзе у вименєней форми, тє. на нїм буду емитовани три видео-проєкциї скорейших представох у продукциї РНТ „Петро Ризнич Дядяˮ, и єдна премиєра у продукциї Драмского студия „Артˮ Дому култури Руски Керестур.

Перши три днї, тє. 15., 16. и 17. октобра на бини Дому култури у велькей сали з початком на 19 годзин, на видео-биму буду приказани – представа Едґара Валса „Кинґ-конґˮ, у режиї Цвєтина Аничича, други вечар проєкция представи „Зборне местоˮ Душана Ковачевича, а режисера Владимира Надя Ачима и треци вечар представа „Национална страґедияˮ автора и режисера Славка Ороса. Мемориял будзе закончени зоз премиєру монодрами „Сон щешлївого чловекаˮ автора Фйодора М. Достоєвского хтору режира Владимир Надь Ачим, а виводзи Мирослав Малацко.

Пре предписани мири здравственей безпечносци, Драмски мемориял годно провадзиц огранїчене число публики, цо лєм 85 особи.

На уходзе до Велькей сали поставени дезобариєри, муши ше окончиц и дезинфекция рукох и вимерац тїлесну температури, а защитни маски обовязни за патрачох. Орґанизатор апелує на патрачох же би пре тоти причини пришли дакус скорей пред початком представи. Уходнїци за кажду представу 100 динари.

