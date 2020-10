НОВИ САД – Промоция кнїжки Михала Рамача „Ноц на станїци Келети” („Noć na stanici Keleti”) будзе отримана нєшка, 1. октобра, на Ладї „Цепелин” у Новим Садзе, у рамикох Новосадского литературного фестивалу „Розгварки о любови ґу читаню”.

О Рамачовей кнїжки буду бешедовац писателька Радмила Ґикич Петрович, професор др Кристиян Екер, редактор фестивала Дьордє Рандель, як и сам автор.

Промоция почнє на 19 годзин.

