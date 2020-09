НОВИ САД – Рочни концерт Руского културного центру зоз Нового Саду будзе отримани нєшка, а почнє на 19 годзин.

На концерту наступи Хор „Гармония”, ветеранє фолклору РКЦ, Рутен треш оркесетра, Хлопска ґрупа РКЦ, солиста Ана Римар Симунович, а як госц наступи смикови оркестер „Нонет” зоз Нового Саду.

Уход безплатни, а маски обовязни пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию. На уходзе ше будзе мерац тїлесна температура, а буду обезпечени и средства за дезинфекцию.

